La Festa di San Giorgio si chiude in musica: sul palco “Le Donne di Magliano” in concerto

MONTORGIALI – Domenica 28 aprile si concluderà la tradizionale Festa di San Giorgio, a Montorgiali, nel comune di Scansano. Il programma della giornata prevede al mattino alle 10 la Cavalcata storica fino al Santuario, antica usanza a cui partecipano gli abitanti di Montorgiali e dei paesi vicini e che ripropone la leggenda della lotta di San Giorgio con il drago. Alle 13 sarà imbandito il tradizionale pranzo di San Giorgio.

Al pomeriggio, alle 17.30 gran finale con il concerto de “Le Donne di Magliano” dirette da Carla Baldini. Le Donne di Magliano, venti donne agguerrite, entusiaste e indisciplinate, tutte maglianesi Doc, accompagnate da Alessandro Camaiti alla chitarra presenteranno il loro disco d’esordio, intitolato “Donne che cantano le Donne”, uscito lo scorso 2018 per Believe Digital ed accolto da critica e pubblico con grandi consensi (è entrato anche nella classifica di vendite in Russia).

Le Donne di Magliano canteranno le figure femminili che fanno parte della trama narrativa dell’album: la ragazza scanzonata de “La mamma ‘n vole”, la madre di famiglia oberata di lavoro e con un marito fannullone de “La Malcontenta” e tre straordinarie donne di Maremma: Pia de’ Tolomei, la partigiana Norma Parenti e Brunetta Scotti, prima donna medico condotto in Italia. Uno spettacolo sincero, che riporta all’atmosfera delle feste nell’aia, dei cantastorie, della musica cantata e ballata dalla gente. A seguire, alle 19, apertura dello stand gastronomico, con i piatti tipici maremmani ed il famoso biscotto salato di San Giorgio.