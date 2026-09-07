MANCIANO – Il paese si prepara a celebrare un anniversario importante. Da giovedì 10 a domenica 13 settembre torna la Festa delle Cantine, che quest’anno raggiunge la sua trentesima edizione. La manifestazione, organizzata dall’associazione Pro Loco Manciano in occasione dei festeggiamenti per il Santissimo Crocifisso, con il patrocinio e il contributo del Comune di Manciano, animerà per quattro giorni il centro storico.

Cuore della festa saranno come sempre le cantine, che apriranno ogni sera a partire dalle ore 19, proponendo piatti della tradizione, vino, musica e occasioni di incontro. Da venerdì a domenica, a partire dalle ore 10, saranno inoltre presenti i mercatini in via Marsala.

Festa delle cantine a Manciano: il programma

Il programma prende il via giovedì 10 settembre alle ore 18.30 in piazza Garibaldi con un appuntamento dedicato proprio ai trent’anni della manifestazione e la proiezione di fotografie e video delle vecchie edizioni, per ripercorrere attraverso le immagini la storia di una festa che negli anni è diventata parte dell’identità di Manciano.

Alle ore 21.30 tornerà poi la tradizionale fiaccolata a cavallo, con partenza dal parcheggio di via Martiri della Libertà e passaggio lungo via Antonio Gramsci, piazza della Pace e via Marsala, prima del ritorno al punto di partenza. La fiaccolata sarà preceduta da un gruppo di tamburini e dal carro di buoi dell’Azienda Badia Vecchia.

Sabato 12 settembre, alle ore 18 in piazza della Rampa, è in programma l’esibizione di Happy Time e Ginnastica Mancianese, mentre dalla mezzanotte alle 2 piazza Garibaldi ospiterà il “2000 Forever Party“. Domenica 13 settembre alle ore 11 sarà celebrata la Messa del Santissimo Crocifisso nella chiesa di San Leonardo. La festa si concluderà alle ore 23 in piazza Garibaldi con un dj set.

«La trentesima edizione della Festa delle Cantine rappresenta un traguardo importante per Manciano – dichiara l’Amministrazione comunale – È una manifestazione profondamente legata alla storia e alle tradizioni del nostro paese, cresciuta negli anni grazie all’impegno della Pro Loco, delle cantine, delle associazioni e di tutte le persone che ogni anno contribuiscono alla sua riuscita. I trent’anni sono anche l’occasione per ricordare il percorso compiuto e quanti hanno lavorato, edizione dopo edizione, per mantenere viva questa festa. Ringraziamo la Pro Loco e tutti coloro che saranno impegnati nell’organizzazione e invitiamo cittadini e visitatori a partecipare a questi quattro giorni nel centro storico di Manciano».