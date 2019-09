La festa delle cantine compie 25 anni: festa grande e ricco programma

MANCIANO – Manciano festeggia la 25esima edizione della Festa delle Cantine. La pro loco di Manciano da domani venerdì 6 a domenica 8 settembre organizza il tradizionale appuntamento con l’enogastronomia tipica del territorio.

Venerdì 6 settembre alle ore 18 cerimonia di apertura con le personalità, le autorità e i partner dei primi 25 anni della festa. Alle ore 19 apertura delle cantine nel centro storico e alle ore 22 fiaccolata a cavallo in via Gramsci, piazza della Pace e via Marsala. Sabato 7 settembre alle ore 10 apertura mostra mercato d’artigianato e alle 18 apertura delle cantine nel centro storico. Domenica 8 settembre alle ore 10 apertura mostra mercato d’artigianato, alle ore 11 messa santissimo crocifisso alla chiesa di San Leonardo, alle 17 Palio straordinario delle Botti, alle ore 18 apertura delle cantine nel centro storico e alle 23 chiusura con dj- set di Ettore Raso e fuochi d’artificio. Per informazioni telefono: 328-2826638 oppure pagina Facebook “Pro loco Manciano”. Tutti i giorni piatti tipici, selezione vini locali e artisti di strada.