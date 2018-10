La festa delle cantine colora il paese fino a domenica

SORANO – Al via da mercoledì 31 ottobre fino a domenica 4 novembre la Festa delle Cantine di Sorano, tradizionale appuntamento nel Centro Storico con i piatti tipici della tradizione locale e con il Vino Novello. Quest’anno le Cantine partecipanti sono 8 e offrono menù diversificati in modo che la scelta per i visitatori sia la più ampia possibile.

Ma la Festa è anche un’occasione per ritrovarsi e trascorrere qualche ora insieme nello scenario suggestivo delle antiche cantine scavate nel tufo e nelle quali spesso si trovano “gole” molto profonde. Per questo il programma prevede, oltre a pranzi e cene, canti popolari, musica e intrattenimenti per bambini (1 e 3 novembre alle ore 15). La Festa è organizzata dall’Associazione Giovani Capaccioli con il patrocinio del Comune e della Proloco di Sorano. A latere della festa Piazza Busatti ospiterà una mostra mercato di prodotti tipici e artigianali.

Per informazioni: www.soranoinfesta.com | 335 6781252