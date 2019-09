La favola di Amore e Psiche in scena all’Anfiteatro romano di Roselle

ROSELLE – Insuperata trama d’amore nella Favola di Apuleio. Con il racconto del mito di Amore e Psiche, si pongono le basi dei sentimenti amorosi nella cultura occidentale, la nostra. In questa favola vi sono tutti gli ingredienti del sentimento dominante nell’umano. Bellezza, paura, gelosia, crudeltà, tenerezza, vendetta e infine l’amplesso delle anime e dei corpi degli amanti esemplari. Psiche e Eros. Psiche, la donna vincerà tutti i nemici per arrivare a Eros, che aveva gustato per tante notti senza vederne il volto e lo sposerà nel Consesso degli Dei. Lieto fine dopo un giro di prove infernali. Apuleio fissa così un mito immortale che ancora oggi domina i corpi e le anime del Mondo.

La favola di Amore e Psiche andrà in scena all’Anfiteatro romano di Roselle alle 20 di sabato 7 settembre. La regia è di Francesco Tarsi ed è interpretata da Michela Azzolini, Graziano Alberti, Valentina Murru nel ruolo di Psiche, e commentata dallo stesso regista, che nella premessa reciterà un brano poetico di Alberto Gessani, ispirato all’antica Roselle e al mito di Amore e Psiche. Per la prima volta sulle mura dell’Anfiteatro verranno proiettate immagini anch’esse ispirate al mito.

Programma della serata: ore 20 visita guidata del parco archeologico, a seguire buffet con vino, di cui godranno gli spettatori prima dello spettacolo.

Il costo del biglietto è di 12 euro per gli adulti e 8 per gli studenti. Info asscultpolis2001@libero.it, tel 347229973.