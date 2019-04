La Fattoria è arrivata in città: la 41esima Fiera del Madonnino si presenta in piazza

GROSSETO – Con la 41° Fiera del Madonnino che si svolgerà nel Centro Fiere grossetano nei giorni 25/28 aprile, torna l’anteprima della manifestazione nella principale piazza del Centro cittadino.Sabato 6 Aprile dalle 16 alle 19.30 e domenica 7 aprile dalle 10,30 alle 19,30.

Il programma

– La Fattoria è arrivata in Città: esposizione di asinelli. Pony, pecorelle, e mucche nane, avicoli

– I giganti della specie ” La Razza Chinina”

– Degustazione prodotti “Latte Maremma” : latte, yogurt e biscotti

– Disegna e colora gli animali della Fattoria

– Giochi vari

“L’agricoltura di una volta ” – per non dimenticare le nostre origini:

– Esposizione Trattori e macchinari agricoli d’epoca

L’anteprima viene promossa ed organizzata da Grossetofiere congiuntamente al Comune di Grosseto, con il duplice scopo di avvicinare la città alla manifestazione organizzata nel Centro Fiere e animare il centro cittadino con iniziative di interesse collettivo.

La Fattoria è arrivata in città è solo un piccola anticipazione di quello che il visitatore potrà trovare alla Fiera del Madonnino che quest’anno si presenta più che mai ricca di novità ed attrazioni, con la 34° edizione della Mostra Nazionale dei bovini di razza Chianina, fiore all’ occhiello della zootecnia con la partecipazione di numerosi allevamenti che porteranno in esposizione oltre 100 capi e con la new entry “Vita in Campagna” manifestazione interamente dedicata al vivaismo e giardinaggio.

“La fattoria è arrivata in città” è rivolta a far conoscere ai bambini le risorse rurali del territorio maremmano, attraverso laboratori, attività didattiche e degustazioni guidate attraverso percorsi che vedranno protagonisti i piccoli animali da cortile.

“Con questa iniziativa “commenta il Presidente di Grossetofiere Andrea Masini” continuano le azioni di avvicinamento del pubblico cittadino alle manifestazioni organizzate nel Centro Fiere. Anche quest’anno sono numerose le iniziative promosse all’interno della Fiera del Madonnino in favore delle famiglie ed in particolare mondo ai bambini che rappresentano il futuro per la nostra Agricoltura. La Fiera del Madonnino con le sue 41° edizioni oltre ad essere una tradizione per tutta la Maremma, ha tutti i titoli necessari per essere considerata un vero e proprio volano per l’economia grossetana anche attraverso l’indotto diretto che genera ogni anno, molte imprese locali.

“La fiera del Madonnino- sottolinea il Sindaco del Comune di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna– , ormai alla sua 41esima edizione, oltre ad essere una manifestazione storica, porta visitatori nella mostra Maremma e valorizza il territorio. Questi due giorni di anteprima della fattoria rappresentano un valore aggiunto non solo per il singolare allestimento in piazza Dante, ma anche per la scelta di mettere al centro il nostro territorio, facendolo conoscere meglio ai più piccoli. Ben vengano queste iniziative che mostrano valorizzano la Maremma, mostrandola nelle sue sfaccettature e nei suoi lati più rurali”

“La Fattoria in città –aggiunge il Vicesindaco del Comune di Grosseto, Luca Agresti– è l’occasione per conoscere in anteprima un settore importante che andrà a fare parte dell’allestimento della Fiera del Madonnino. Un’esperienza che si rivolge ai grandi, ma soprattutto ai più piccoli, che potranno beneficiare dei laboratori organizzati per i due giorni del week-end e vedere da vicino gli animali della fattoria. Inoltre, la scelta di piazza Dante come luogo adibito all’esposizione consente ala famiglia di godere appieno del centro cittadino. Ringrazio Grossetofiere per l’iniziativa, che porta cultura e anima la città”.