“La famosa invasione degli orsi in Sicilia”: appuntamento al cinema per i più piccoli

FOLLONICA – Una passeggiata, un buon film e tanto divertimento. È l’offerta per i più piccoli pensata dal Piccolo Cineclub Tirreno e dalla Ludoteca Il Paese Sottosopra della associazione Gruppo Solidarietà Heos APS per sabato 28 dicembre.

Alle ore 17,30 nella sala Tirreno, in via Bicocchi 53, sarà proiettato il film di animazione “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, tratta dall’omonimo romanzo di Dino Buzzati.

I bambini e le bambine che lo vorranno – partendo dalla sede del Paese Sottosopra in via Norma Pratelli, accompagnati dalle educatrici – potranno raggiungere la sala cinematografica con il pedibus (ovvero a piedi), attraversando il centro cittadino.

Il ritrovo in ludoteca è dalle 16 in poi. Al termine della proiezione i bambini torneranno, sempre a piedi, in ludoteca.

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia”, di Lorenzo Mattotti, è stato presentato al Festival di Cannes ottenendo un grandissimo successo di critica e di pubblico.

La pellicola sarà proiettata anche alle 21,30. Per informazioni ci si può rivolgere direttamente alla sede della ludoteca (via Norma Pratelli, 34) oppure telefonare al numero: 370.3792052 (Ludoteca) o al numero 339.3880312 (Piccolo Cineclub Tirreno).