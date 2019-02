“La donna elettrica”, una mamma contro le multinazionali: la storia di Halla è al cinema Stella

GROSSETO – Al Cinema Stella, da giovedì 7 a domenica 10 febbraio un film ecologista: “La donna elettrica”, diretto da Benedikt Erlingsson. Il film racconta la storia di Halla che sembra una donna come le altre, ma dietro la routine di ogni giorno nasconde una vita segreta: armata di tutto punto compie spericolate azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando la sua terra, la splendida Islanda.

Quando però una sua vecchia richiesta d’adozione va a buon fine e una bambina si affaccia a sorpresa nella sua vita, Halla dovrà affrontare la sua sfida più grande. Un po’ commedia, un po’ eco-thriller, un po’ melodramma trattenuto, “La donna elettrica” è un film in cui al centro di tutto, oltre alla brava protagonista, c’è la natura e il suo dominio, le sue priorità, e la voglia di raccontare un mondo dove la generosità e l’altruismo sono ancora possibili. Una chicca del film è la scelta di far apparire in scena a più riprese i musicisti che hanno scritto e suonano “live” la colonna sonora.

Da pochi giorni al Cinema Stella è possibile sottoscrivere anche la Cinecard al costo di 15 euro che dà diritto al biglietto scontato a 5 euro (anziché 7) a tutte le proiezioni.

Proiezioni: 17 e 21.15

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF o Cinecard