La dolcezza sbarca al centro commerciale per la giornata della gentilezza

GROSSETO – Mercoledì 13 novembre è la Giornata mondiale della gentilezza e Aurelia Antica Shopping Center celebra la ricorrenza con un’iniziativa davvero speciale, in collaborazione con il Comitato di Grosseto della Croce rossa italiana, che permetterà – mettendo in pratica, almeno per un giorno, la propria gentilezza – di sostenere la Cri, portarsi a casa bellissimi gadget e magari vincere biglietti per il cinema Aurelia Antica Multisala. Ecco come fare.

L’appuntamento è dalle 16,30 alle 19,30 nella galleria del centro commerciale di Grosseto, dove sarà allestito un punto di accoglienza con i volontari della Croce rossa: chi vorrà, potrà scrivere su un foglietto un proprio pensiero gentile, guadagnandosi così due gadget esclusivi e utili come un piccolo blocco note e una matita griffate “I love Grosseto”, lo slogan di Aurelia Antica. E nell’occasione sarà possibile anche lasciare un’offerta per la Croce rossa, a sostegno delle tante attività che il Comitato di Grosseto svolge per tutta la comunità.

Tutti i pensieri gentili raccolti verranno esposti prima sul “muro della gentilezza”, allestito sempre in galleria, e poi fotografati e postati sulla pagina Facebook ufficiale di Aurelia Antica Shopping Center: dal momento della pubblicazione partirà un contest, una gara a suon di like che nei giorni successivi permetterà a tutti di scegliere il proprio pensiero gentile preferito. Al momento fissato per la scadenza del contest, il pensiero gentile che avrà ottenuto più like si aggiudicherà due biglietti gratis per il cinema Aurelia Antica Multisala. Perché essere gentili conviene con Aurelia Antica.