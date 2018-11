La Divina Commedia nella storia dell’arte: il convegno in Provincia

Biografia:

Massimo Arcangeli è professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Cagliari. Dal 2010 al 2013 è stato il responsabile scientifico mondiale del Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA), dirigendo quasi 300 centri certificatori dell’italiano come lingua straniera, in Italia e all’estero.

Linguista, sociologo della comunicazione, critico letterario e scrittore, è componente del collegio di dottorato in Linguistica storica e storia linguistica italiana della Sapienza Università di Roma; collabora con l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, dove svolge e ha svolto anche mansioni direttive, e con la radio e la televisione pubblica e privata; scrive o ha scritto, anche in veste di opinionista ed editorialista, su varie testate quotidiane e periodiche; è garante dell’Italianistica a Banska Bystrica, sede di una delle tre principali università slovacche; dirige imprese editoriali e vari festival culturali nazionali e internazionali.

Autore di oltre 600 contributi, fra cui una quindicina fra monografie (l’ultima: La solitudine del punto esclamativo, Milano, il Saggiatore, 2017) e saggi a quattro mani, ha tenuto corsi e conferenze su invito in Italia, in Europa e in tutto il mondo, anche come visiting professor. Nel 2016 ha ricevuto il premio internazionale “Bronzi di Riace”.