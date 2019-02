La discussione con gli esperti: le arti visive della Maremma protagoniste a Spazio Libero

GROSSETO – Mercoledì 20 febbraio, doveva essere ospite di ‘Spazio Libero’ il pittore grossetano Mario Martini, per festeggiare con lui i suoi 90 anni di vita e tratteggiare la sua carriera artistica. Guai di stagione non lo permetteranno, ma l’Arte rimarrà l’argomento di questo appuntamento.

Con Paolo Pisani, Argia, Cristina Cherubini, Bob e Guido, ci saranno infatti come ospiti il noto gallerista grossetano Maurizio Ticci e Patrizia Zuccherini, titolare della Sala d’Arte ‘ il Quadrivio’. Tema dell’incontro sarà: ‘Arte visiva a Grosseto e..dintorni’.

“Sarà una occasione – ha dichiarato Pisani – per fare un po’ il punto della situazione e cercare di capire, se verso l’arte visiva esiste in questo territorio un diffuso interesse o è ancora un aspetto culturale di pochi e per pochi”. “Non sarà estranea al dibattito – aggiunge Pisani – neppure quella ‘Collezione Luzzetti’, di cui da venti anni si parla e che sembrerebbe oggi in via di decollo”.

L’appuntamento, gratuito e aperto al pubblico, è per le 18.