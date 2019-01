“La danza per la dislessia” quarta edizione dello spettacolo che sostiene l’Aid

GROSSETO – Venerdì 1 febbraio ore 21, presso il teatro Moderno di Grosseto, si terrà la quarta edizione di “La danza per la dislessia”, un importante appuntamento, fortemente voluto da AID Sezione di Grosseto, grazie alla collaborazione con il Lions Club Grosseto Aldobrandeschi e alla direzione artistica di Gloria Mazzi: sarà l’occasione per parlare di dislessia come grande opportunità di crescita collettiva anche nel nostro territorio.

L’evento sarà presentato da Carlo Sestini e sarà reso possibile grazie all’indispensabile collaborazione di nove scuole di danza e dell’orchestra del Liceo musicale del Polo Bianciardi.

«L’edizione di questo anno ospiterà anche il coraggioso spettacolo “La mia vita d’artista” della Prima Ballerina della Scala Sabrina Brazzo – afferma Lucia Brunelli presidente di AID (Associazione italiana dislessia) Sezione di Grosseto. La sua è la storia di una donna con una volontà di ferro, che a lungo si è sentita diversa dagli altri. La dislessia la faceva sentire un passo indietro rispetto ai suoi compagni di scuola, ma lei ha compreso che la danza poteva essere lo spazio dove esprimere il suo talento e non si è arresa. Un lungo cammino del quale non ha dimenticato le sofferenze iniziali, rivissute nel suo spettacolo, attraverso cui incoraggia tutti quanti, specialmente i giovani, a pensare che tutto si può fare, lavorando per superare le difficoltà che la vita ci pone davanti e dando l’importante messaggio che ogni persona è un mondo a sé ed ha modi diversi di apprendere ed esprimersi ma tutti hanno il diritto di essere messi in condizione di imparare e donare il proprio valore alla società».

I fondi raccolti verranno destinati alle attività formative di AID Sezione di Grosseto per studenti e genitori

Per l’acquisto dei biglietti inviare una mail a grosseto@aiditalia.org oppure un sms al 392.5240305