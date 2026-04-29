GROSSETO – “Respiri di Bellezza”, il progetto ideato e curato da ConCorda/Compagnia Francesca Selva con la direzione artistica di Marcello Valassina, torna negli spazi dell’ex chiesa dei Bigi presso il Polo culturale Le Clarisse di Grosseto.

«Un progetto che mostra, appuntamento dopo appuntamento, un’identità sempre più chiara, riconoscibile ed apprezzata dal pubblico – spiegano gli organizzatori -. “Respiri di Bellezza” non è una semplice rassegna ma un percorso: ogni serata nasce dall’incontro tra un’opera della collezione e una creazione coreografica. In scena, un dialogo diretto tra arti visive e danza contemporanea, in cui si riconosce il lavoro curatoriale e la visione di Marcello Valassina, che guida il progetto verso una dimensione viva, accessibile ma mai scontata, capace di mettere il pubblico dentro l’esperienza, non solo davanti. Il corpo in movimento diventa strumento per leggere e raccontare il presente e lo spazio museale si trasforma in qualcosa da attraversare e vivere».

Il primo appuntamento è venerdì 8 maggio alle 19 con “duetX” di Arb Dance Company, coreografia e interpretazione di Marco Munno e Manuela Facelgi: un lavoro che mette al centro due corpi dentro un sistema rigido, tra regole e possibilità di fuga, dove la danza diventa spazio di trasformazione. Venerdì 22 maggio, sempre alla stessa ora, va in scena “Cura” di Luca Zanni, produzione Company Blu, estratto da “Geografie del Silenzio”: una performance essenziale e intensa, costruita su equilibrio, attenzione e fragilità, in cui ogni gesto diventa una scelta necessaria.

«”Respiri di Bellezza” è un progetto che cresce grazie alla relazione tra artisti, opere e pubblico – sottolinea il direttore artistico Marcello Valassina –. L’idea è creare un’esperienza in cui la danza non sia separata dal contesto, ma entri in dialogo diretto con lo spazio e con chi guarda».

Come di consueto, ogni appuntamento sarà introdotto dal direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa, che accompagnerà il pubblico nella lettura delle opere da cui prendono ispirazione le performance.

“Respiri di Bellezza” è pomossa da Con.Cor.D.A./Compagnia Francesca Selva in collaborazione con il Polo culturale Le Clarisse e Fondazione Grosseto Cultura, con il patrocinio del Comune di Grosseto e dell’Istituzione Le Mura e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

Ingresso spettacolo e visita al Museo: 5 euro

Info e prenotazioni: [email protected]