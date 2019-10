“La danza delle géranos”: Graziano Mantiloni presenta il suo giallo ambientato in Maremma

GROSSETO – E’ un giallo ambientato in Maremma, “La danza delle géranos”, il libro che venerdì 25 ottobre alle 18.30 sarà presentato alla libreria QB Viaggi di carta (piazza Pacciardi, 1) di Grosseto. L’autore Graziano Mantiloni racconterà come è nata questa storia insieme a Simone Ferretti.

Dopo “Il cuculo e la strega”, la vicecommissaria della Questura di Grosseto Thila Amoruso torna in azione in questo nuovo poliziesco che apre squarci sulla sonnolenza morale della società odierna. Tutto prende le mosse da una serie di fatti che accadono in città, in particolare il furto di un prezioso reperto etrusco che conduce il lettore attraverso la mitologia, con l’affascinante danza della géranos, simbolo del passaggio e della rinascita dopo la morte. Mantiloni tratteggia un’immaginaria Grosseto affaticata dai vizi e dal malaffare e “aperta ai venti e ai forestieri” per richiamare Luciano Bianciardi.

Un romanzo scorrevole, godibile fino alla fine, caratterizzato da una tagliente ironia, con personaggi di spessore e uno sguardo lucido sul fosco presente.