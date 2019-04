“La curiosa storia di Gregor Samsa”: appuntamento al Castagnoli

SCANSANO – Come ogni anno il Comune di Scansano e il Teatro Studio di Grosseto, organizzano una Rassegna Teatrale, al Teatro Castagnoli di Scansano, col contributo della Regione, per investire, attraverso l’arte, teatro e musica in particolare, sui giovani, sui bambini e sulla relazione tra questi e le famiglie. Un investimento lungimirante, un modo di creare socialità attraverso la cultura, una occasione in più, edificante e gradevole, di creare confronto e incontro tra le generazioni.

Le Compagnie e il gruppo musicale che si esibiranno, sono tutti grossetani ed operano ormai da molti anni sia come docenti delle proprie discipline, sia come organizzatori di eventi, sia ovviamente come attori e musicisti all’interno delle proprie Compagnie e dei propri gruppi, creando proficue collaborazioni.

Riteniamo che, oltre al valore culturale ed artistico delle proposte, oltre al preciso intento di fare fronte ad una distribuzione degli spettacoli che spesso non valorizza le realtà professionali di provincia, dare spazio a chi opera sul territorio, possa costituire un esempio positivo ed incoraggiante, soprattutto per i giovani, di come le passioni artistiche e culturali possano diventare qualcosa da praticare, non solo da fruire.

Le precedenti edizioni (siamo al terzo anno consecutivo), hanno registrato una grandissima adesione di pubblico (pubblico locale, proveniente dai Comuni limitrofi e dal Capoluogo).

Ci auguriamo che l’attenzione del pubblico si confermi e ricordiamo che l’ingresso è GRATUITO fino ai diciotto anni e che gli adulti pagano 6,00 €.

domenica 14 aprile ore 18.00

TEATRO STUDIO

“La curiosa storia di Gregor Samsa”

da “La metamorfosi” di Franz Kafka

PROSA

regia Mario Fraschetti