La cura del mondo vivente: dialogo tra donne per salvare la terra

GROSSETO – Si intitola La cura del mondo vivente l’appuntamento che si svolgerà il 30 marzo al Museo di Storia Naturale, in piazza della Palma, dalle ore 16.00 alle 19.00.

«Se provassimo a chiedere alla Natura cosa pensa degli umani e del loro comportamento verso di lei? Lo ha fatto Daniela Danna, con il suo Dalla parte della natura, l’ecologia spiegata agli esseri umani (Morellini editore). Con lei dialogherà la filosofa e protagonista dell’ecofemminismo Elena Pulcini, autrice del saggio La cura del mondo, paura e responsabilità nell’età globale (Bollati Boringhieri)».

La grande mobilitazione internazionale degli studenti in difesa del pianeta per il loro futuro, che ha come simbolo la giovanissima Greta Thunberg, ci ha detto che non abbiamo più alibi. Da tempo viviamo in un’angoscia diffusa per i continui e imprevedibili disastri naturali, oltre che per le insicurezze e le diseguaglianze economiche che ha portato con sé la globalizzazione. E sappiamo che abbiamo davanti due sfide inedite: una sfida sociale, legata alle migrazioni e alla convivenza con il “diverso”, e una sfida ecologica, che riguarda il destino del pianeta.

Oggi la coscienza ecologista che sta conquistando le nuove generazioni ci chiede non solo scelte di stili di vita sostenibili o un’economia green, ma qualcosa di più, uno sguardo diverso, un’etica complessiva. «Un’etica della cura che comprenda tutto il mondo vivente», propone Elena Pulcini. «C’è un legame tra la sfida ecologica e la prospettiva della cura, da sempre uno dei temi portanti del pensiero delle donne. Ed è particolarmente urgente in una fase nella quale prevale a livello globale un revival di violenza sull’inerme – sia esso la natura, l’ambiente, le donne o i migranti. Tutto ciò richiede una capacità di resilienza che le donne hanno sviluppato in secoli di marginalizzazione. Attingere a questa capacità diventa oggi una risorsa preziosa per proporre nuove visioni del mondo: tese alla difesa di ciò che è fragile e vulnerabile, alla solidarietà con chi non ha voce, alla contaminazione con l’altro da sé».

DANIELA DANNA, sociologa e attivista femminista, è ricercatrice all’Università di Milano; si occupa di questioni di genere e del rapporto società-ambiente.

ELENA PULCINI è docente di filosofia sociale all’Università di Firenze ed esponente dell’ecofemminismo.