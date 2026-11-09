GROSSETO – Giovedì 12 novembre alle ore 17,30 presso la sala conferenze del Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, la Fondazione Bianciardi presenta il volume La scoperta della provincia, che raccoglie gli atti di due convegni importanti, realizzati negli anni precedenti, sul tema ben sintetizzato nel sottotitolo del testo: “Cultura e intellettuali in Toscana nel secondo dopoguerra”.

L’opera, curata da Michele Gandolfi, studioso membro del Comitato scientifico della Fondazione, offre una panoramica ampia e variegata su un argomento bianciardiano per eccellenza, quello delle periferie antitetiche alle metropoli, che ha offerto spunti per una ricerca interdisciplinare dagli esiti interessanti e originali, di cui i saggi pubblicati offrono chiara indicazione.

Il valore dello studio, infatti, risiede nella connessione tra punti di vista diversi, da quello dello storico a quelli del letterato e dello storico dell’arte, che hanno composto un quadro articolato di un momento particolarmente significativo per le province toscane, quello del secondo dopoguerra.

Negli studi contenuti nel volume si respira l’aria di libertà che pervase il Paese all’uscita dalla guerra e dal fascismo, in un momento in cui anche le realtà più lontane dai centri culturali metropolitani emersero, proprio in virtù di quell’atmosfera di grandi speranze, dal localismo asfittico e sperimentarono un impegno nuovo e dinamico.

Sostenuta da subito dalla Giunta regionale toscana e dagli enti locali cittadini, la ricerca ha prodotto un’opera a molte mani, tante quante sono state le collaborazioni intraprese, sia a livello universitario, con gli atenei di Siena e Firenze, sia con gli istituti culturali grossetani, come Isgrec e Fondazione Grosseto Cultura.

Il risultato è un’opera che si pone come contributo della Fondazione Bianciardi alla conoscenza di una storia culturale in cui la città di Grosseto, insieme ad altre realtà regionali, svolge un suo ruolo preciso e significativo.

Alla presentazione, oltre a Massimiliano Marcucci, presidente della Fondazione Bianciardi, e al curatore Michele Gandolfi, sono previsti interventi di alcuni tra gli autori dei saggi in volume, tra cui Stefano Campagna, Federico Masci, Lucia Matergi, Mauro Papa e Adolfo Turbanti.