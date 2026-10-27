MANCIANO – Dal 6 novembre 2026 al 10 gennaio 2027 il Comune di Manciano propone “I weekend della cultura”, una rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura che riunisce le iniziative delle biblioteche, dei musei e delle associazioni del territorio. Il programma comprende presentazioni di libri, conferenze, visite guidate, laboratori e appuntamenti dedicati all’arte e alla storia, principalmente a Manciano, Saturnia e Montemerano.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

La rassegna nasce dalla collaborazione tra il Comune di Manciano, la Biblioteca comunale “Antonio Morvidi”, la Biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, il Polo culturale Pietro Aldi, il Museo di preistoria e protostoria della Valle del Fiora, il Circolo Arci di Manciano e l’associazione Ombre Dolci.

«Con “I weekend della cultura” vogliamo dare continuità alle attività culturali anche nei mesi autunnali e invernali, mettendo in relazione le tante realtà che già operano nel nostro territorio – dichiara Matteo Bartolini, consigliere comunale con delega alla Cultura –. L’idea è stata quella di costruire un programma riconoscibile, capace di coinvolgere pubblici diversi e di far conoscere meglio il patrimonio culturale di Manciano e delle sue frazioni. Le biblioteche, i musei e le associazioni svolgono un lavoro importante durante tutto l’anno: attraverso questa iniziativa vogliamo valorizzarlo e favorire nuove collaborazioni, offrendo ai cittadini occasioni per partecipare alla vita culturale del territorio anche al di fuori della stagione estiva. Un ringraziamento va anche alla docente Federica Casini per la sua disponibilità e il contributo alla rassegna».

Il calendario si apre venerdì 6 novembre alle 17.00 alle Stanze di Manciano con “…Se vole, pole…”, una conversazione sul dialetto mancianese a cura di Daniele Vitali e Lorenzo Bellini. Sabato 7 novembre alle 17.00, alla Biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, Simone Rusci, presidente dell’Ente Parco regionale della Maremma, terrà la conferenza “Le energie rinnovabili tra paesaggio ed ecologia”. Domenica 8 novembre alle 16.00 il Circolo Arci di Manciano ospiterà un seminario dedicato al disegno del fumetto.

Sabato 14 novembre alle 17.00, alle Stanze di Manciano, Federica Casini presenterà il libro “Sopravvivere non basta” di Dianora Tinti. Domenica 15 novembre alle 16.00, alla Madonna del Cavalluzzo di Montemerano, la Biblioteca di storia dell’arte di Montemerano presenterà “Quelli di Laerte. L’Odissea senza Ulisse” dell’antropologo Giovanni Kezich, in collaborazione con la sezione locale dell’associazione Odysseus.

Sabato 21 novembre, dalle 16.00 alle 17.30, il Museo di preistoria e protostoria della Valle del Fiora di Manciano proporrà una visita guidata con il direttore. Domenica 22 novembre a Montemerano l’associazione Ombre Dolci proporrà “Favole in Borgo”, un laboratorio dedicato alle famiglie e ai bambini. Sabato 28 novembre alle 17.00, alla Biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, l’ambasciatore Enric Panés sarà protagonista dell’incontro “Radici Comuni, Destini Divisi. Dalle origini millenarie alla frattura del 38° parallelo: storia, cultura e presente delle due Coree”. Domenica 29 novembre, dalle 10.00 alle 12.30, il Polo culturale Pietro Aldi di Saturnia proporrà una visita speciale dedicata al dialogo tra Pietro Aldi e l’artista contemporaneo Gianfranco Gobbini.

Il programma di dicembre si aprirà venerdì 4 alle 17.00 alla Biblioteca comunale di Manciano con “Trame in rete”, appuntamento organizzato con la Rete delle biblioteche della Maremma in occasione del centenario della nascita di Carlo Fruttero. Sabato 5 dicembre alle 10.00 è in programma “Manciano alla scoperta del Liberty”, una passeggiata nel centro storico alla ricerca delle testimonianze di questo stile artistico e architettonico. Nel pomeriggio, alle 17.00, la Biblioteca di storia dell’arte di Montemerano ospiterà “Dal caldo dell’estate 2026 agli scenari di domani: lezione aperta sul clima”, una conversazione con Iacopo Sbrolli, docente specializzato in Fisica dell’atmosfera.

Domenica 6 dicembre alle 17.00, alle Stanze di Manciano, sarà inaugurata “SOUL”, esposizione della collezione di acquarelli di Eva Colzani. Venerdì 11 dicembre alle 17.00, alla Biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, la storica dell’arte Ersilia Agnolucci sarà protagonista dell’ottavo appuntamento di “Giù l’artista dallo scaffale”, dedicato al Pontormo, in dialogo con i libri della biblioteca. Sabato 12 dicembre tornerà a Montemerano il laboratorio per famiglie e bambini “Favole in Borgo”, a cura dell’associazione Ombre Dolci.

Domenica 13 dicembre alle 17.00 il Circolo Arci di Manciano ospiterà l’incontro “Alla scoperta della fantascienza… 70 anni di Urania e oltre”. Sabato 19 dicembre alle 17.00, alla Biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, il giornalista e musicologo Vittorio Sabadin terrà la conversazione “Una donna di nome Maria”. Domenica 20 dicembre, dalle 16.00 alle 17.30, il Polo culturale Pietro Aldi di Saturnia proporrà un appuntamento della rassegna “Da vicino nessuno è normale”, dedicata ai bambini dai 5 ai 12 anni. Domenica 27 dicembre il Museo di preistoria e protostoria della Valle del Fiora sarà aperto al pubblico per le visite.

Il calendario proseguirà nel nuovo anno con l’apertura al pubblico del Museo di preistoria e protostoria della Valle del Fiora sabato 2 gennaio. Domenica 3 gennaio alle 18.00 Saturnia ospiterà la sfilata dei torciatori di Agnone e Pitigliano lungo le vie del borgo. Martedì 5 gennaio alle 17.00, nella sala Bartolini di Saturnia, Federica Casini presenterà il libro “Dove l’anima si fa voce” di Francesca Falciani.

Sabato 9 gennaio, dalle 16.00 alle 17.30, al Polo culturale Pietro Aldi di Saturnia tornerà la rassegna “Da vicino nessuno è normale”, con un nuovo incontro dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni. La rassegna si concluderà domenica 10 gennaio con una visita guidata al Museo di preistoria e protostoria della Valle del Fiora di Manciano, dalle 10.30 alle 12.00, insieme al direttore.

Il Museo di preistoria e protostoria della Valle del Fiora è aperto venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Per gli appuntamenti ancora privi di orario e per eventuali aggiornamenti del programma si invita a consultare i canali social ufficiali del Comune di Manciano, dove saranno pubblicate progressivamente tutte le informazioni.

Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure telefonare allo 0564 1886794.