La Croce rossa porta la festa in centro: animazione, truccabimbi e arriva Babbo Natale

GROSSETO – Grazie ai volontari del Comitato di Grosseto della Croce Rossa, nel pomeriggio di domenica 22 dicembre, al Comix Café i bambini della città avranno modo di lasciare la loro letterina e farsi una foto con Babbo Natale.

Sarà un pomeriggio semplice ma ben curato: i giovani della Cri saranno mascherati da elfi e animeranno i bimbi con canti, danze e giochi, nell’attesa che arrivi il protagonista tanto atteso, colui che consegna tutti i regali la notte di Natale. Ogni bimbo quindi potrà farsi una foto o consegnare la propria letterina a Babbo Natale.

Il programma: alle 16.30 attività di animazione e truccabimbi con gli Elfi di Babbo Natale, aspettando Babbo Natale, alle 17.30 arrivo di Babbo Natale per lasciargli le letterine e farsi una foto.

“Siamo felici – commentano dal Comix Café e dal Comitato della Croce Rossa di Grosseto – di essere riusciti ad organizzare un appuntamento per i più piccoli anche in centro storico. L’arrivo di Babbo Natale è sempre un momento magico, per grandi e piccini: speriamo di riuscire a renderlo ancora migliore”.