La Corale Puccini non rinuncia al concerto di Natale: sarà in streaming dalla chiesa di San Francesco

GROSSETO – La Società Corale Giacomo Puccini anche in questo difficile anno intende onorare l’appuntamento tradizionale con la cittadinanza ed esibirsi nel tradizionale Concerto di Natale la domenica precedente il Natale, quest’anno domenica 20 dicembre alle 21,15.

Il concerto si svolgerà in modalità non consueta e sarà realizzato anche grazie al sostegno del Comune di Grosseto e alla ospitalità del vescovo Rodolfo Cetoloni: senza presenza di pubblico ed in diretta streaming dalla Chiesa di San Francesco, i brani musicali, con accompagnamento del “Quintetto dell’Orchestra Carlo Cavalieri”, saranno intervallati da letture recitate da giovane e valente attore Cosimo Postiglione accompagnato da Paolo Mari.

Anche cantando distanziati e con la mascherina in una chiesa vuota, i coristi non intendono minimamente rinunciare a cantare la Speranza, tutt’altro.

Il concerto sarà dedicato alla promozione dell’iniziativa “Insieme contro il coronavirus”.