La Corale Puccini in concerto su Zoom per la festa di Santa Cecilia

GROSSETO – “Buona festa di Santa Cecilia, amici, anche durante la pandemia”. A scriverlo, in una nota, la Corale Puccini, che invita la cittadinanza ad un evento online da non perdere.

“E’ e rimane festa della musica, festa dei musicisti e di tutti gli appassionati – compresi noi amatoriali -, anche durante la pandemia – proseguono -. Resta festa anche se non cantiamo dal vivo perché è sempre più viva la passione e il desiderio di fare musica anche senza essere musicisti.

Se la necessità di arginare quanto più possibile la diffusione del virus ci impedisce di incontrarci dal vivo, in concerto e attorno alla tavola come per tradizione ogni anno in occasione della Festa di Santa Cecilia, la voglia di abbracciarci virtualmente scambiandoci saluti e chiacchiere online non manca di certo.

Se vorrete sabato 21 novembre alle 21 potremo incontrarci online sulla piattaforma Zoom: basterà scaricare sul pc o sul tablet o smartphone l’applicazione gratuita Zoom Cloud Meeting e comunicarci la vostra volontà di partecipare rispondendo a quest’email. Prima delle 21 – conclude la Corale – di domani sera riceverete, così, sempre per email, il link con gli accrediti necessari”.

https://coralepuccini.org/s-cecilia-festa-della-patrona-della-musica-anche-durante-la-pandemia/