GERFALCO – L’associazione Tutti i Paesi del Mondo, cioè il braccio operativo del più conosciuto Festival delle Viole, ha organizzato un’iniziativa in cui si parlerà di uno dei problemi contemporanei più discussi e controversi: il mondo delle fake.

Il titolo potrebbe anche trarre in inganno: “La contessa di Gerfalco e altre storie”. Anche sulla locandina il riferimento è a questa donna, una figura femminile che dando di spalle, lascia correre lo sguardo su un panorama nebbioso, dai colori sfumati, un po’ cupi, quasi confusi. Manca la luce, mancano i contorni ben delineati, manca la chiarezza. E infatti il sottotitolo chiarisce: to fake or not to fake.

La conferenza si terrà il 20 dicembre alle 16 presso il centro visite della riserva naturale regionale Cornate e Fosini.

Dopo il saluto del sindaco Nicola Verruzzi e l’introduzione del direttore del Festival delle Viole Alessandro Pierini, interverranno Claudio Saragosa, Università degli studi di Firenze: “La verità al tempo dell’intelligenza artificiale”. Andrea Cordovani, direttore Autosprint: “Le fake news nel mondo dello sport”. Marco Pierini, socio dell’associazione Tutti i Paesi del Mondo: “Chi ha Inventato Tex? Ed altri falsi inutili”. Lucia Aterini, giornalista: “Babbo Natale e la fake utile”. Cristiano Cei, Festival delle Viole: “La ricerca del Significato”. Marco Porciani, socio dell’associazione “Tutti I Paesi del Mondo” spetteranno le conclusioni della conferenza.