La compagnia Li Bindoli porta in scena “Tanto tonò che piobbe” in ricordo dell’amica Simonetta

PORTO SANTO STEFANO – La nuova commedia dei Li Bindoli apre quest’anno la “Festa di inizio estate” che il Rione Valle organizza dal 28 al 30 giugno. Giovedì 27 prossimo, infatti, alle ore 21,15, la compagnia dialettale santostefanese porta in scena al piazzale del Valle “Tanto tonò che piobbe”, commedia in due atti scritta da Susy Cecchi per la regia di Renzo Vitelli. Una programmazione decisa all’ultimo momento per ricordare Simonetta Ballerano, storica componente del gruppo prematuramente scomparsa. L’incasso della serata sarà interamente devoluto all’Associazione italiana ricerca sul cancro – A.I.R.C., tutti sono invitati a questo evento unico, benefico e divertente.

“Simonetta Ballerano è entrata a far parte dei Li Bindoli – raccontano dalla compagnia teatrale – con tanto entusiasmo nel 2015, chiamata per una sostituzione dell’ultimo momento nella commedia di Mauro Cerulli “L’eredità inaspettata” e dovette imparare la parte nel giro di pochissimo tempo ma lo fece con molto entusiasmo da appassionarsi così tanto alla bizzarra famiglia dei Li Bindoli che non la lasciò più. Recitò negli anni successivi nelle commedie “Tranva c’è” e “Ricrionne”. Simonetta aveva un entusiasmo che contagiava tutti, sempre presente e sempre disponibile ad aiutare, dalla ricerca accurata degli accessori e oggetti di scena, fino a cucire e dare preziosi consigli sui vestiti, era una forza della natura, si entusiasmava anche per le piccole cose e trasmetteva a tutti un senso di calma e positività. Chi entra a far parte della famiglia dei Li Bindoli è per sempre e per sempre resta nei loro cuori. Il grande Lucio Dalla che ha vissuto in maniera scanzonata, diciamolo pure “un pò da bindolo”, ha lasciato detto: la morte è solo l’inizio del secondo tempo. Simonetta nel tuo secondo tempo avrai sempre vicino a te i tuoi cari, i Li Bindoli e tutto il tuo affezionato pubblico”.