La Compagnia della Femia in scena a Sorano: una trilogia tra teatro, musica e immagini

SORANO – La Compagnia de la Femia (Fabbrica di emozioni memoria e immagini del nostro ambiente) nasce a Sorano circa sei anni fa, quando un gruppo di cittadini appassionati di storia e cultura locale ha deciso di mettersi a lavorare per dare forma al progetto di Giuseppe Pinzi, che unisce più linguaggi artistici come la narrazione teatrale, la musica, il canto, la danza e le immagini, con l’intento di ricordare eventi che hanno segnato, nel bene o nel male, la vita di tante persone che sono nate o che hanno deciso di vivere a Sorano e dintorni.

Il territorio che fa da cornice e scolpisce le cronache dalla Femia, infatti, non si limita al paese, ma comprende anche il vicino Monte Amiata, fino a volare sopra il Lago di Bolsena.

Le storie che la compagnia ha raccolto vanno dagli inizi del secolo passato fino ai giorni nostri. I protagonisti principali della trilogia che sarà messa in scena sono i contadini, i mezzadri e i braccianti che hanno percorso e solcato in tutti i sensi questo bellissimo ma non facile territorio.

È con vero piacere che la Pro loco di Sorano presenta la trilogia della Compagnia della Femia venerdì 3 gennaio alle 21 con “Da qui all’eternità”, sabato 4 gennaio alle 21 con “Al centro della terra”. Il terzo appuntamento “Di fronte al fronte” si terrà lunedì 27 gennaio, giornata della memoria, alle 14.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno al Teatro Niccolò IV Orsini di Sorano.