La Compagnia Catalyst presenta “Casa Romatika”. Diretta streaming dagli Industri

GROSSETO – La seconda parte della stagione teatrale 2020/2021, promossa dal Comune di Grosseto in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus, comincia sabato 6 febbraio alle 17 con la diretta streaming dello spettacolo prodotto dalla Compagnia Catalyst “Casa Romantika” con David Bianchi “Giulivo”.

L’arte circense arriva sul palco del Teatro degli Industri con la sua capacità di raccontare il presente attraverso il volto e i gesti di un clown. La storia raccontata da “Giulivo” infatti parla dell’utilizzo inconsapevole della plastica.

Il protagonista è il clown Roman, un pescatore ubriacone, allergico all’acqua: sorpreso da una tempesta, naufraga con la sua barca (un semplice carrello) su un’isola di plastica. Visionario, malinconico, romantico come solo un clown sa essere, si troverà a riciclare tutto quello che trova in modo originale e divertente. Moderna versione di Robinson Crusoe, Roman saprà ricostruire un intero mondo da quello che altri hanno gettato via: quattro pali diventano una casa, una tovaglia fa da tetto e una tanica di benzina farà divampare una “romantika” storia d’amore.

Questo e molto altro è “Casa Romantika” spettacolo teatrale che intreccia clownerie, mimo, musica e immaginazione per parlare, senza parole, di un tema attuale come quello della plastica. La Compagnia Catalyst, fondata a Londra nel 1996 da Riccardo Rombi, si è inserita nel panorama teatrale toscano e italiano con un’idea di teatro fatta di elementi in continua evoluzione. Nel corso degli anni la compagnia ha esplorato con successo anche il linguaggio per i più giovani, mettendo in scena numerosi spettacoli di teatro per ragazzi.

Il biglietto (3 euro) per assistere alla diretta è acquistabile sul sito www.liveticket.it fino alle ore 17 di venerdì 5 febbraio: la direzione dei Teatri di Grosseto invierà una mail con il link per accedere allo streaming. Per informazioni: 334 1030779.