La commedia “Troppa grazia” arriva in Maremma: appuntamento al Cinema Stella

GROSSETO – A grande richiesta, domani, 28 novembre alle 17 e 21.15, al cinema Stella è possibile vedere la commedia surreale “Troppa grazia” di Gianni Zanasi.

Il lungometraggio dal mood ambientalista, che ha entusiasmato il Festival di Cannes, interpretato da Alba Rohrwacher e Elio Germano, racconta la storia di Lucia, una geometra di 36 anni che vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra difficoltà economiche e relazioni personali sempre poco chiare, il Comune la incarica di un controllo su un terreno dove deve sorgere una grande opera architettonica aspettata da tutti.

Durante i controlli Lucia si accorge che le mappe del Comune sono sbagliate e piene di manipolazioni per coprire probabili rischi geologici. Lucia, spaventata dall’idea di poter perdere il suo incarico, decide di non dire nulla e non creare problemi. Il giorno dopo, ripreso il lavoro sul terreno, viene interrotta da quella che le sembra una giovane “profuga”. Lucia le offre 5 Euro e riprende a lavorare. Ma la sera, mentre cucina in casa sua, la rivede improvvisamente lì davanti a lei. La “profuga” la fissa e le dice: “Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa…”.