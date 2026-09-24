GROSSETO – Una giornata che unisce ricerca, arte contemporanea, cinema e danza per la diciassettesima edizione della Città Visibile, la manifestazione di arte e animazione culturale urbana organizzata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, con il contributo di Fondazione CR Firenze e la collaborazione del Comune di Grosseto e della Provincia di Grosseto.

L’edizione 2026, in programma dal 18 al 27 settembre, è dedicata agli anni Novanta con il titolo “Pezzi da Novanta. Gli anni ’90 a Grosseto“, un percorso che ricostruisce attraverso opere, immagini, testimonianze e incontri alcune delle esperienze che hanno segnato il decennio nel territorio grossetano.

Gli appuntamenti di venerdì 25 settembre

Venerdì 25 settembre il programma prende il via alle ore 17 al Polo culturale Le Clarisse in occasione di “Bright-Night 2026. La Notte delle ricercatrici e dei ricercatori“, con una visita guidata gratuita alla sezione dedicata a Celtracon della mostra “Ninety Open Source M.R.L. – Mostra a responsabilità limitata“.

Alle ore 18, sempre alle Clarisse, si prosegue con “Anni ’90, i luoghi dell’arte: Celtracon e Storie di Cinema“, incontro con Francesco Falaschi, Alessio Brizzi e Anna Mazzanti.

Celtracon rappresenta uno dei capitoli centrali della mostra della Città Visibile: la manifestazione internazionale d’arte contemporanea che si svolse a Grosseto nel 1995 vide infatti la partecipazione di alcuni importanti protagonisti della ricerca artistica del Novecento.

La giornata si conclude nella Chiesa dei Bigi, dove alle ore 20 e alle ore 22 andrà in scena, in prima nazionale, “Germe“, performance di danza e installazione d’arte per il Festival d’Autunno Laboratorio Utopia, ideata e diretta da Stefanie Blatten Bland con Raphaël Kaney Dulverger. Le musiche sono di Paul Damian Hogan III e le arti indossabili di Buffy Price.

Gli appuntamenti della giornata sono a ingresso gratuito, a eccezione della performance “Germe” (10 euro, ridotto 5 euro).