GROSSETO – Domani, venerdì 13 novembre, prende il via ufficialmente “Natale a Grosseto – La Città si illumina”.

Alle ore 18, in piazza Duomo, è in programma l’accensione del grande albero di Natale, primo appuntamento di una giornata che vedrà l’amministrazione comunale impegnata nell’inaugurazione delle principali installazioni natalizie e di alcune nuove attività del centro storico.

A seguire, l’amministrazione si sposterà in piazza Dante, dove saranno presentati i video mapping e la natività sul lato del Duomo. Il percorso proseguirà in via Ricasoli fino a piazza del Sale, con l’installazione dell’orsetto Teddy, e poi in piazza Manescalchi, dove si trova il grande pacco regalo. Da qui si salirà lungo via San Martino fino a via Galilei, per tornare in piazza Duomo e proseguire lungo corso Carducci, fino all’installazione di Babbo Natale a dondolo.

Il percorso si concluderà in piazza della Vasca, con l’accensione dell’albero. A chiudere la giornata saranno anche le inaugurazioni della gelateria Il Tropico e del Temporary outlet Degortes, due nuove attività che arricchiscono il tessuto commerciale in un punto strategico del centro storico.

Ad accompagnare i diversi momenti della giornata saranno il Circo Bianco e la Filarmonica Città di Grosseto, con musica e spettacoli.