“(La città), oltre il Duomo”: al via i nuovi incontri organizzati dal Museo archeologico

GROSSETO – “(La città), oltre il Duomo” è il nuovo appuntamento in programma giovedì 24 ottobre alle 17.45 nella sala conferenze di Clarisse arte, in via Vinzaglio 27.

Carlo Citter (ricercatore dell’università di Siena) e Chiara Valdambrini (archeologa e curatrice scientifica della mostra “Oltre il Duomo”) daranno il via, con la loro conferenza, alla serie di incontri del Museo archeologico e d’arte della Maremma inseriti nell’ambito della mostra “Oltre il Duomo”.

Gli incontri si terranno in tutte le sedi degli enti coinvolti nel progetto: il Museo di piazza Baccarini, il Museolab, l’università di Siena, Fondazione Grosseto cultura, il Museo di storia naturale, il Parco archeologico di Roselle e il Parco Regionale della Maremma.

Per chi lo desidera, alle 17 è inoltre prevista una visita guidata al Museolab a cura di Chiara Valdambrini. L’ingresso è gratuito.

Info: tel. 0564/488752, http://maam.comune.grosseto.it, https://www.facebook.com/MuseoArcheologicoEDArteDellaMaremma.