GROSSETO – L’associazione culturale Polis 2001, nell’ambito del progetto Civitas 2031, promuove la prima edizione della “Festa Mobile per bambine e bambini”, un’iniziativa dedicata alla lettura, alla fantasia e alla scoperta del patrimonio culturale della città di Grosseto.

L’evento si svolgerà sabato 12 settembre nel cuore della città con un programma pensato per coinvolgere le famiglie e valorizzare la Maremma come “un libro aperto”.

Programma della giornata

Ore 16:00 – Fiabe e racconti

Letture animate e narrazioni in Piazza San Francesco e nel Giardino Archeologico.

Ore 17:15 – Percorso verso Piazza Dante

Passeggiata collettiva lungo Corso Carducci, accompagnata dalla banda cittadina, con arrivo in Piazza Dante per un breve concerto dedicato ai più piccoli.

Ore 17:45 – Distribuzione dei libri

Consegna di libri alle bambine e ai bambini presenti.

Ore 18:00 – Consegna medagliette ricordo

Distribuzione delle medagliette commemorative della prima edizione della Festa Mobile.

Ore 18:30 – Girotondo finale

Grande girotondo in Piazza Dante, simbolo di condivisione e amicizia.

Partecipano

Narratori ed esperti: Manuela Bracciali, Lia Montanelli, Giovanni Crimini, Giovanni Rossetti (fotografo), Francesco Tarsi (regista), Michela Azzolini.

Interverranno l’onorevole Fabrizio Rossi, assessore al Centro storico, e Carla Minacci, assessore al Sociale.

Collaborano Banca Tema e Galleria Ticci.

L’iniziativa intende promuovere la lettura come strumento di crescita e di incontro, trasformando il centro storico di Grosseto in un grande spazio narrativo, dove ogni piazza diventa pagina e ogni bambino protagonista di una storia.

Info: [email protected] – 3472299737