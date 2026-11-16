GROSSETO. Dopo il successo della prima edizione, con oltre 700 partecipanti e 1.500 spettatori, torna l’appuntamento dedicato alla Divina Commedia. Iscrizioni ancora aperte per cittadini, scuole e gruppi: i versi di Dante risuoneranno in strade, piazze e chiostri della città.

Grosseto si prepara ad accogliere la seconda edizione di “100 Canti per Grosseto”, la maratona dantesca che domenica 29 novembre, dalle 10 alle 16.30, porterà nuovamente i versi della Divina Commedia nei luoghi della città, trasformandola in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Dopo lo straordinario successo della prima edizione, che ha coinvolto oltre 700 cantrici e cantori di ogni età, lingua e provenienza e richiamato più di 1.500 spettatori, l’iniziativa torna con l’obiettivo di rendere la poesia di Dante viva e accessibile a tutti, restituendole la sua dimensione più autentica: quella popolare e corale.

Come iscriversi ai “100 Canti per Grosseto”

«Manifestazioni come questa dimostrano quanto la cultura possa diventare un’esperienza condivisa – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti – capace di coinvolgere un’intera comunità e creare legami tra generazioni diverse. Dante è un patrimonio universale che, attraverso iniziative come “100 Canti”, torna a essere vissuto e partecipato da tutti».

«Siamo particolarmente felici del coinvolgimento delle scuole e dei tanti giovani che saranno protagonisti di questa esperienza – prosegue – avvicinarsi alla Divina Commedia attraverso la voce l’ascolto e la condivisione significa scoprire la poesia in modo nuovo e sentirsi parte di un grande progetto collettivo».

Le iscrizioni sono ancora aperte e la partecipazione è libera. Non occorrono particolari competenze letterarie o teatrali: è sufficiente la voglia di mettersi in gioco e diventare, per un giorno, parte di un grande coro collettivo. La seconda edizione vede già il coinvolgimento di oltre 15 classi delle scuole di ogni ordine e grado e di numerose realtà sociali e culturali del territorio.

Per partecipare è possibile iscriversi singolarmente o in gruppo compilando il modulo disponibile online. Gli insegnanti che desiderano iscrivere le proprie classi possono utilizzare il modulo dedicato.

I “100 Canti per Grosseto”

L’esperienza non si limita alla giornata conclusiva, ma prevede un percorso formativo in presenza e online, con laboratori, incontri con esperti, momenti conviviali e testimonianze. Un cammino pensato per accompagnare i partecipanti e avvicinarli alla poesia come occasione di crescita, condivisione e incontro tra persone di età, provenienze e vissuti differenti.

Ideato e promosso dall’associazione Culter, il progetto è sostenuto dalla Fondazione Cr Firenze e realizzato con il contributo del Comune di Grosseto. Accanto a Culter collaborano anche quest’anno le scuole di ogni ordine e grado e numerose realtà culturali e sociali del territorio.

Nato nel 2006, “100 Canti” è uno dei primi progetti in Italia ad aver riportato Dante nella dimensione della poesia condivisa, pubblica e popolare. Da oltre vent’anni propone un percorso partecipativo fatto di incontri, seminari e laboratori, che culmina nella lettura integrale dei cento canti della Commedia.

Anche a Grosseto, dunque, i versi del Sommo Poeta torneranno a risuonare in strade, piazze e chiostri, coinvolgendo cittadini e visitatori in una grande performance collettiva. Per un’intera giornata ogni voce contribuirà a comporre un mosaico di parole, emozioni e storie, facendo della città un luogo di incontro nel segno della cultura e della poesia.