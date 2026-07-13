FOLLONICA – La passione per la storia e le radici della “Città di Ghisa” non si ferma davanti al maltempo. Dopo il rinvio forzato causato dalle avverse condizioni meteo dello scorso maggio, l’Associazione Follos 1838 annuncia ufficialmente la nuova data per l’attesissimo corteo storico, che si terrà domenica 19 luglio 2026 in un’inedita e affascinante cornice serale.

A partire dalle ore 21:15, il cuore di Follonica farà un vero e proprio salto all’indietro nel tempo, illuminato dalla luce della luna. Il corteo di figuranti, carrozze e cavalli partirà dal piazzale della Chiesa per snodarsi attraverso le principali vie cittadine, secondo un ricco itinerario che toccherà Piazza Don Ugo Salti, Via Roma, Via Bicocchi, Via Cavour, Via Dante, Via Fratti, Viale Matteotti, Viale Italia, fino a raggiungere Piazza Guerrazzi.

Proprio in Piazza Guerrazzi è prevista la sosta più importante della serata: un grande momento di spettacolo aperto dagli squilli delle chiarine e dal ritmo dei tamburini, a cui seguiranno le suggestive danze ottocentesche curate dal Centro Studi Danza di Follonica e dal Corpo di Ballo Bizzarria d’Amore di Fucecchio. Successivamente, dopo il rientro di carrozze e cavalli da Via Albereta, il corteo proseguirà a piedi lungo Via Roma, Piazza Sivieri e Via Amorotti, per fare il suo solenne ingresso all’Ex Ilva dal monumentale Cancellone.

L’inciso degli organizzatori: “Dover fermare i motori a maggio, con i costumi pronti e l’entusiasmo dei tanti giovani musicisti e ballerini, è stato un grande dispiacere,” dichiarano i membri del comitato organizzatore di Follos 1838. “Ma la sicurezza di chi partecipa e del pubblico viene prima di tutto. Non ci siamo arresi: questa nuova veste estiva e notturna darà al Corteo Storico un fascino unico, quasi magico. Ringraziamo l’amministrazione comunale, i maestri, le scuole e tutta la comunità per la straordinaria disponibilità nel riorganizzare l’evento. Sarà una notte indimenticabile per Follonica”.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, ai turisti e agli appassionati per vivere insieme una notte d’estate all’insegna della cultura, della tradizione e della grande bellezza risorgimentale.