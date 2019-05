La città come la vogliono i giovani: ecco il prossimo appuntamento di Street’s Rooms

GROSSETO – “Street’s rooms” si dà appuntamento al Nord-Est, in programma per lunedì 20 maggio, alle 14,30, il prossimo incontro del gruppo per programmare le attività.

«Si terrà lunedì 20 maggio alle 14,30, al Nord-Est – chiarisce una nota del Coeso che sostiene il progetto – il prossimo incontro dello staff di Street’s rooms per continuare a organizzare le iniziative di quartiere e le prossime attività estive».

«Durante l’incontro – aggiunge la nota – i partecipanti condivideranno idee che poi svilupperanno per i futuri

eventi di strada fatti con, e per, i giovani. Nei prossimi giorni il gruppo incontrerà anche il consiglio comunale giovanile al completo, per condividere priorità e modalità».