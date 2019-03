La Ciociaria, terra di bellezze naturali e uomini illustri: la conferenza in sala Pegaso

GROSSETO – Giovedì 14 marzo la Sala Pegaso ospiterà a partire dalle 16 la conferenza ​“La Ciociaria tra storia, arte e territorio”, promossa dall’associazione archeologica maremmana con il patrocinio della Provincia e del Comune di

Grosseto.

L’appuntamento avrà come protagonista la Ciociaria, terra di bellezze naturali e uomini illustri. Un ventaglio di tradizioni e testimonianze, una presenza di grandi artisti, di natura, borghi medievali, chiese, dialetti, leggende, canti, balli. Conoscere e scoprire questi luoghi da una prospettiva ravvicinata è l’intento dell’Associazione Archeologica Maremmana che, per voce della sua socia Marcella Parisi, vi accompagnerà in un viaggio nell’arte, i monumenti e i segreti dell’antica terra dei Volsci, Ernici, Aurunci e Latini.

Interverrà la storica dell’arte Marcella Parisi