La Cina protagonista del film gangster al Cinema Stella

GROSSETO – Da giovedì 9 a domenica 12 maggio al Cinema Stella è in programma “I figli del fiume giallo” di Jia Zhangke.

Il film racconta la storia di Qiao, una ballerina innamorata di un gangster, Bin, che trovandosi coinvolta in un combattimento tra bande locali, per difenderlo spara un colpo di pistola. Per questo finirà cinque anni in carcere. Dopo il suo rilascio, Qiao cercherà Bin per riprendere la sua vita con lui ma non tutto è rimasto come prima.

Sono tantissimi i film che si nascondono e s’intrecciano ne “I figli del fiume giallo”. In primo piano si alternano un gangster movie che è anche una storia d’amore, che a sua volta muta nel ritratto di una donna in cerca non di vendetta, ma di giustizia e di verità, nei confronti dell’uomo che ha amato, per cui si è sacrificata e che l’ha abbandonata. Ma al tempo stesso si raccontano anche gli ultimi 18 anni della Cina: i suoi luoghi, le sue contraddizioni e le sue trasformazioni.

Orario proiezioni: 17 e 21.15

Ingresso: 7 euro – 5 euro tesserati DLF e possessori Cinecard Cinema Stella