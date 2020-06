La Chiesa dei Bigi torna a ospitare i grandi pianisti: nuovo appuntamento con “Scriabin Concert Series”

GROSSETO – La rassegna pianistica “Scriabin Concert Series” propone un nuovo recital nella Chiesa dei Bigi. L’appuntamento è per domenica 28 giugno alle 11.30 con l’esibizione al pianoforte di Davide De Luca.

Il concerto prevede l’esecuzione di opere di Mozart (“Sonata in re maggiore” K311), Beethoven (“Sonata in do minore opera 111”) e Liszt (“Fantasia quasi sonata” e “Apres une lecture de Dante”).

Il biglietto costa 10 euro e dà diritto a un posto unico e assegnato. Ovviamente, per motivi di sicurezza anti-Covid, la capienza della Chiesa dei Bigi per l’occasione è dimezzata: il totale dei posti a disposizione (alcuni dei quali già prenotati) infatti è pari a 28.

È obbligatorio prenotare i biglietti chiamando l’infoline al numero 392 1019472 e successivamente inviare una copia del bonifico (Iban: IT37 J088 5114 3010 0000 0316 333 intestato a Associazione musicale Scriabin) oppure pagare via PayPal a premioscriabin@gmail.com.

Non è più possibile acquistare i tagliandi sul posto, prima del concerto, e neppure abbinare al concerto una visita guidata ai capolavori del museo.

È previsto l’obbligo di indossare la mascherina e per l’ingresso e l’uscita saranno disposte le opportune misure di distanziamento.

Il concerto di Davide De Luca è il secondo dei due appuntamenti recuperati dal calendario originario della rassegna “Scriabin Concert Series”, sospeso per la pandemia. Il primo, il recital di Jacopo Mai, è stato un grande successo e ha fatto registrare il tutto esaurito alla Chiesa dei Bigi.

La rassegna pianistica “Scriabin Concert Series” – organizzata dall’Associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano con il Comune di Grosseto e il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura – tornerà in autunno con una nuova serie di appuntamenti.