“La casa di gesso”: l’ex segretario della Cgil presenta il suo nuovo libro

ROCCASTRADA – Giovedì 12 dicembre con inizio alle 17, nella la biblioteca comunale “Antonio Gamberi” di Roccastrada si tiene la presentazione del libro “La casa di gesso” per la casa editrice Colibrì di Follonica a cura di Gianfranco Filippini. Assieme a lui, il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola, il segretario dello Spi-Cgil, il sindacato dei pensionati, Lorenzo Centenari, e a coordinare l’iniziativa il giornalista e scrittore Silvano Polvani.

“Con “La casa di gesso” Gianfranco Filippini ci consegna la sua ultima fatica: un affresco storico, politico e sociale che si dipana dalla fine dell’ottocento sino alla metà del novecento – racconta polvani -. Lo fa con discrezione con pennellate sobrie, ma concrete dove la semplicità non appare leggerezza. Gianfranco non si autocompiace del proprio lavoro, consapevole qual’è di raccontare una storia comune, umile, propria della gente di quell’epoca. Stasio, il nonno, è al centro della sua cronaca narrativa attorno e a lui ruotano gli avvenimenti che Gianfranco ci consegna con garbo in una memoria che non solo è utile ma necessaria”.

“Un racconto che attraverso il “meo” il nostro autore vuole riflettere sulle condizioni sociali di allora in una comparazione sui nostri tempi.

Eccoci allora all’inizio del novecento dove un giovane Stasio prende fiducia dalla nascita della Camera del Lavoro, 1896, a Massa Marittima della Federazione dei minatori sei anni dopo, nel 1902 che appaiono ai suoi occhi come il momento del riscatto. Mettere insieme quella gente isolata, dispersa, alla mercé di padroni che ti obbligavano a lavorare dieci-dodici ore al giorno e quando ti facevi male ti buttavano via era stata sicuramente un’impresa. Ma prima che tutto questo si affermasse – conclude Polvani -, c’erano voluti tempo, fatica, sacrificio”.

Gianfranco Filippini, oggi pensionato, è stato segretario generale della Cgil di Grosseto dal 1974 al 1983, e ha già scritto “C’era una volta, alla stazione di Roccastrada” (2009) e “La Stazione Grande” (2016).