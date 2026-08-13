MAGLIANO IN TOSCANA – I Madrigalisti di Magliano in Toscana invitano il pubblico al loro Concerto d’Estate, in programma domenica 16 agosto alle 21.30.
La serata si articola in due momenti distinti. La prima parte si svolgerà nella Chiesa della Santissima Annunziata e vedrà protagonisti due direttori della Cappella Sistina, con Mauro Biscottini all’organo e Walter Marzilli alla direzione.
La seconda parte si sposterà nei Giardini dell’oratorio, dove i Madrigalisti eseguiranno un programma di madrigali.
A conclusione della serata è previsto un momento conviviale con i sostenitori del coro.