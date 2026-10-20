CIVITELLA PAGANICO – Una passeggiata per conoscere il territorio attraverso gli olivi, il paesaggio e le storie che custodiscono. Domenica 25 ottobre il Comune di Civitella Paganico partecipa alla decima Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, promossa dall’associazione nazionale Città dell’Olio.

Il ritrovo è previsto alle ore 9 in via dei Mandrioli, a Paganico, da dove prenderà il via la passeggiata tra gli olivi lungo il circuito degli Usi.

“Radici d’Italia. Ogni cultivar, una storia da raccontare” è il tema dell’edizione 2026: un invito a riscoprire il legame tra la coltivazione dell’olivo e l’identità delle comunità, fatto di lavoro, conoscenze e tradizioni tramandate nel tempo.

L’appuntamento dà valore all’appartenenza di Civitella Paganico all’associazione nazionale Città dell’Olio. Far parte di questa rete offre al Comune l’opportunità di promuovere il proprio patrimonio olivicolo in un contesto nazionale, condividere esperienze con altri territori e contribuire a iniziative dedicate alla cultura dell’olio, alla tutela del paesaggio e al turismo legato alle produzioni locali.

Un percorso che riguarda da vicino anche il lavoro delle aziende agricole e dei produttori: la cura degli oliveti conserva il paesaggio rurale e mantiene vivi saperi che rappresentano una risorsa per il futuro del territorio.

La Camminata diventa così un’occasione per rafforzare la conoscenza dei luoghi e il rapporto tra cittadini e ambiente rurale, invitando residenti e visitatori a scoprire a passo lento una parte del patrimonio di Civitella Paganico.