La buiometria arriva in città: in anteprima tutte le iniziative dell’estate. Appuntamento in libreria

GROSSETO – Cos’è la buiometria e quali saranno le iniziative in programma questa estate? Domani, domenica 5 maggio alle 18.30, alla Casa del Quartiere di piazza Pacciardi a Grosseto, tra un libro della libreria QB e un aperitivo del White Cafè, si potrà scoprire il programma di M(‘)appare la Maremma dei prossimi mesi insieme ad Andrea Giacomelli di Pibinko. Sarà possibile vedere la luce con orecchie diverse e progettare assieme la campagna buiometria estiva 2019. Verrà inoltre presentato in esclusiva mondiale un punto da cui è possibile osservare la Via Lattea di giorno.

L’iniziativa viene presentata in preparazione del prossimo convegno nazionale su protezione e promozione interdisciplinare del cielo notturno, in programma il 16 maggio a Brescia e di cui il progetto buiometria partecipativa sta curando il programma scientifico con il riconoscimento come giornata utile per crediti formativi professionali degli Ordini di Architetti e Ingegneri di Brescia.

A rendere ancora più interessante l’incontro ci sarà la dottoressa Serena Oliveri, archeologa genovese specializzata in museologia archeologica, con una significativa esperienza all’interno delle realtà museali, nella didattica e nella comunicazione. In particolare, Oliveri darà qualche cenno introduttivo al suo lavoro con l’Ecomuseo del Casentino e nell’ambito della realizzazione di mappe di comunità, che si raccorda direttamente con le iniziative di mappatura partecipata di cui la buiometria costituisce un esempio.