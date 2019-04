“La brezza che sorrise alle stelle”, a Porto Santo Stefano il primo libro di Francesco Palumbo

PORTO SANTO STEFANO – Un giovane autore locale protagonista a “Incontri con l’autore”, si tratta di Francesco Palombo che sabato 13 aprile alle ore 18.00 al Centro Studi Don Pietro Fanciulli a Porto Santo Stefano presenterà la sua opera prima, “La brezza che sorrise alle stelle”. Una sorta di favola la cui morale è far conoscere ai ragazzi ciò che la vita offre di buono e di cattivo e, di conseguenza, come affrontare con rigore morale le diverse situazioni. Protagonista è Brezza, un… giovane che si trova a fare le esperienze più diverse, passando dall’odio all’amore, dall’amicizia alla guerra, per scoprire infine che il bene più prezioso è la famiglia e rifugiarsi in essa.

Lo stesso Palombo racconta sul suo blog come questo lavoro, uscito nel 2018 ha avuto una storia lunga, “Iniziato ben otto anni prima, interrotto varie volte, ripreso sempre per brevissimi periodi e quasi smarrito definitivamente in una cartella del mio computer abbandonata per anni – scrive – è stato da me ‘ritrovato’ casualmente, girellando tra vecchi file di foto, poesie ecc, come se fosse stato proprio il libro incompiuto a chiamarmi. Decisi di rileggere qualche pagina con l’affetto dei ricordi di quel periodo della mia vita. E fu così che riscoprii il piacere di quella storia e decisi che dovevo farlo stampare”. Sarà presente all’incontro anche l’editore Fernando Quatraro.