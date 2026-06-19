CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La Biennale dello Scarto torna nel luogo in cui ha preso forma la visione artistica di Rodolfo Lacquaniti: il Giardino Viaggio di Ritorno, grande parco d’arte ambientale in località Piatto Lavato, a Buriano, nel comune di Castiglione della Pescaia. Dopo il percorso diffuso che tra il 2022 e il 2024 ha attraversato borghi, città medievali, parchi e riserve naturali della Maremma fino alla grande esposizione di Firenze, il progetto ritrova il suo spazio originario.

«La Biennale dello Scarto nasce da un’urgenza: guardare ciò che abbandoniamo e riconoscere che anche lì può ricominciare una storia — afferma Rodolfo Lacquaniti —. Tornare al Giardino Viaggio di Ritorno significa riportare il progetto nella sua casa, ma anche aprire un nuovo tempo di relazione con il pubblico. Le opere non sono oggetti isolati: abitano il paesaggio, interrogano chi le incontra, chiedono di cambiare sguardo».

Un programma estivo tra arte, scienza e natura

La Biennale dello Scarto — Estate 2026, a cura di Barbara Catalani e Rodolfo Lacquaniti, si svolgerà da giovedì 25 giugno a giovedì 20 agosto con un calendario di appuntamenti che intreccia incontri, performance, osservazioni del cielo, visite guidate, dialoghi con musei, letteratura, vini, filosofia, cibo e musica. La nuova edizione è realizzata con il contributo del Comune di Castiglione della Pescaia e di Fondazione Cr Firenze, in partnership con Rocca di Frassinello.

«Dopo diversi anni è stato per me un felice ritorno a collaborare con Rodolfo Lacquaniti e il Giardino Viaggio di Ritorno — racconta la curatrice Barbara Catalani —. L’idea è maturata con l’intento di dare risalto al Giardino nel suo complesso: le opere resteranno in sede e saranno spunto per nuovi dialoghi su cultura, sostenibilità, ambiente, politica e attualità».

Il Giardino Viaggio di Ritorno

Il Giardino Viaggio di Ritorno si estende per circa 40mila metri quadrati nella campagna maremmana. È un percorso espositivo all’aperto e al chiuso, con grandi installazioni ambientali, spazi per mostre temporanee, laboratori e workshop. Nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza capace di unire arte, natura e pensiero ecologico, ed è oggi riconosciuto come uno dei parchi d’arte contemporanea della Toscana, insieme al Giardino dei Tarocchi, al Giardino di Spoerri e al Giardino dei Suoni.

«Fin dalla sua apertura nel 2015 l’amministrazione comunale ha convintamente sostenuto questo progetto — dichiara la sindaca Elena Nappi —. Sposa perfettamente le politiche ambientali che da anni portiamo avanti. Sono orgogliosa di questa consolidata realtà del mio territorio, riconosciuta anche a livello regionale».

L’arte dello scarto: la ricerca di Lacquaniti

La ricerca di Lacquaniti nasce da una lunga attenzione ai temi sociali e ambientali. Dopo il progetto Cento artisti per Sarajevo, realizzato con il patrocinio dell’Unesco e della Regione Toscana, l’artista ha sviluppato un linguaggio fondato sul recupero dei materiali abbandonati e sulla loro trasformazione in opere monumentali. Oggetti scartati provenienti dalle campagne, dalle attività agricole e dalle discariche vengono riassemblati e restituiti a una nuova vita: nascono così balene, arche, mutanti, angeli, argonauti e viandanti, figure potenti che popolano il Giardino e costruiscono un immaginario legato alla crisi della società dei consumi.

«La Biennale dello Scarto rappresenta una delle esperienze più originali ed educative del nostro territorio — sottolinea Carlo Vellutini, membro del Cda della Fondazione Cr Firenze —. Nel Giardino Viaggio di Ritorno ritroviamo un laboratorio vivo, dove arte contemporanea, ecologia e pensiero critico dialogano con la comunità. Sostenere questo progetto significa investire in una cultura che genera consapevolezza e responsabilità».

Il calendario degli eventi

Il programma prende avvio giovedì 25 giugno alle 18 con “The Garbage Revolution — Stazione Leopolda 2014 — Verso una nuova ecologia del design”, dialogo con Alessandro Moradei, architetto e designer legato a Pitti Immagine e alla Stazione Leopolda di Firenze, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Grosseto. Visita guidata al Giardino e brindisi finale.

Giovedì 9 luglio la musica entra nel paesaggio con “Le quattro formiche”, sinfonia di Andrea Gozzi e Frédéric Péloquin, artista multidisciplinare del Québec. Dalle 19: concerto, cena d’artista e visita guidata in notturna.

Giovedì 16 luglio alle 21.15 spazio all’astronomia con “Cacciatori di Stelle”: visita guidata in notturna e osservazione del cielo insieme ad Amsa, l’Associazione Maremmana Studi Astronomici dell’Osservatorio di Roselle.

Giovedì 23 luglio il dialogo tra arte e scienza si concentra su “Galileo Galilei e Il Viaggio verso l’Ignoto”, con Roberto Ferrari, direttore esecutivo del Museo Galileo di Firenze. Visita guidata alle 18, intervento e aperitivo.

Giovedì 30 luglio il percorso si sposta idealmente verso Firenze con “Dal Museo Stibbert al Popolo dei Mutanti”, conversazione con Enrico Colle, direttore del Museo Stibbert, Carlo Sisi, storico dell’arte, e Anna Mazzanti, studiosa di arte ambientale. Visita guidata alle 18, dialogo e aperitivo.

Giovedì 6 agosto la letteratura entra nel ciclo con “L’universo letterario degli scarti secondo la poetica di Sacha Naspini — Diventare bestia”. Appuntamento con Sacha Naspini, scrittore tradotto in quasi 50 Paesi. Visita guidata alle 18, dialogo e aperitivo.

A chiudere la stagione sarà giovedì 20 agosto dalle 18 “Moby Dick e la Balena n. 3”, dialogo con Francesco Valagussa, professore ordinario di Estetica all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

Come partecipare

Tutti gli eventi si svolgeranno presso il Giardino Viaggio di Ritorno, in località Piatto Lavato 1 a Buriano. La prenotazione è obbligatoria. Il programma completo con dettagli, prezzi e modalità di prenotazione è consultabile su viaggiodiritorno.it, sezione “Le Visite”.