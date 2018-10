La biblioteca si riconferma “Il laboratorio dello spettacolo”: tornano anche le gare d’improvvisazione

FOLLONICA – Sabato 13 ottobre, alle ore 21 in Sala Leopoldina, torna il “Match di improvvisazione teatrale”.

La Biblioteca della Ghisa riapre le porte a “Dal Libro alla Scena”, riconfermando per la stagione 2018-2019 il programma di letture sceniche che ha visto la sua prima edizione lo scorso anno –sabato 13 ottobre 2018 alle ore 21, alla Sala Leopoldina “Match di improvvisazione teatrale” a cura di A.D.A. – Arsenale delle Apparizioni di Pisa .Igresso libero

La Biblioteca della Ghisa anche per quest’anno sosterrà e ospiterà il progetto proposto da “Il Laboratorio dello Spettacolo” e che si articolerà con sei appuntamenti da fine ottobre a aprile 2019.

Il Laboratorio dello spettacolo, in collaborazione con AdA Arsenale della Apparizioni di Pisa, propone uno spettacolo che gioca coi meccanismi della scena mescolandone le carte in tavola, nascendo “all’impronta” da stimoli e suggerimenti del pubblico e mostrando, al suo interno, la capacità che hanno gli attori di mostrare, con niente a disposizione se non intelligenza e immaginazione, interi mondi.

Questa forma di spettacolo, già nota in città, è il divertente “Match di Improvvisazione Teatrale”. Due squadre di attori, guidate da un arbitro, in una finta sfida proporranno frammenti di opere improvvisate, spaziando dagli stili classici come la tragedia o il teatro shakespeariano a suggestioni più moderne.

Il vincitore sarà scelto dal pubblico chiamato a votare, e tifare la sua squadra preferita. Al mattino, alle ore 10.30, ci sarà una lezione- match riservata agli studenti delle scuole secondarie superiori.

L’ingresso è gratuito. Per prenotazione 0566 59246