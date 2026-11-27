MASSA MARITTIMA – Il teatro incontra gli spazi della biblioteca comunale di Massa Marittima. Martedì 1° dicembre, alle ore 17.30, Accademia Mutamenti presenta “Nives da camera”, un nuovo debutto che propone una versione speciale dello spettacolo “Nives”, ideata per un ambiente raccolto e intimo come quello della biblioteca.

Una scelta artistica che punta sull’essenzialità della scena e sulla forza interpretativa degli attori e del testo, senza necessità di allestimenti tecnici complessi. Protagonisti dello spettacolo sono Sara Donzelli e Sergio Sgrilli, con la regia di Giorgio Zorcù. Le voci fuori campo sono di Graziano Piazza e Corinna Grandi.

Sarà presente anche l’autore del testo, Sacha Naspini.

Il regista spiega come nasce “Nives da camera”: «Mettere in scena il nostro spettacolo “Nives” richiede sempre un certo impegno tecnico, e un teatro con un palcoscenico attrezzato con graticcio, quinte e quant’altro, – sottolinea Giorgio Zorcù – però un giorno, mentre osservavo i due attori che ripetevano il testo in camerino, sono rimasto colpito dal fatto che, anche in questa semplicità, mi emozionavo e mi divertivo.

È per questo che abbiamo accolto l’invito della sindaca di Massa Marittima a portare il nostro “Nives” in un luogo insolito, come una sala di biblioteca. Abbiamo scelto quindi, proprio Massa Marittima per il debutto di questa nuova versione, più essenziale, che abbiamo chiamato “Nives da camera”, sicuri del suo rinnovato successo con gli spettatori».

«La biblioteca di Massa Marittima sta diventando sempre di più un luogo di incontro e condivisione, che accoglie linguaggi artistici differenti, – dichiara Claudia Mori, direttrice della biblioteca – non solo la presentazione di libri, ma anche mostre ed eventi. Ospitare uno spettacolo teatrale significa valorizzare ulteriormente questi ambienti, trasformandoli in luoghi vivi, capaci di offrire esperienze culturali originali.»

«Siamo particolarmente felici di accogliere il debutto di “Nives da camera” – conclude la sindaca di Massa Marittima Irene Marconi – un progetto che trova proprio nella dimensione raccolta della biblioteca una cornice ideale e che permette di avvicinare il teatro ai cittadini in modo diretto e coinvolgente».

“Nives” racconta la storia di una donna rimasta sola nella propria tenuta dopo la morte improvvisa del marito. La sua unica compagnia è una gallina zoppa, che rimane incantata davanti alla pubblicità del Dash in televisione. Preoccupata per l’animale, Nives decide di telefonare a Loriano Bottai, il veterinario del paese.

Quella che dovrebbe essere una semplice telefonata si trasforma presto in una lunga conversazione che prende direzioni inaspettate. Tra ricordi, riletture di fatti lontani, vecchi rancori e confessioni, affiorano gli abissi degli amori perduti, le occasioni mancate e le verità difficili da digerire anche in età avanzata.

Una storia che, con ironia e profondità, porta a interrogarsi su quanto poco possiamo conoscere davvero noi stessi e su quanto possa essere sconvolgente scoprire di aver vissuto a lungo all’oscuro di sé.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.