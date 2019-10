La biblioteca compie sette anni: conversazione culturale e festa di compleanno

MONTEMERANO – In occasione del settimo compleanno della biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, Marilena Pasquali terrà una nuova conversazione su Giorgio Morandi, puntando l’attenzione sui primi anni e sulle prime opere di questo maestro del XX secolo. Appuntamento sabato 26 ottobre alle 17.

Il tema del “Morandi giovane”, mai abbastanza indagato e troppe volte dato quasi per scontato pur nell’eccellenza di alcuni suoi capolavoriprecoci, è al centro di uno dei saggi inediti che arricchiscono la nuova monografia morandiana della studiosa bolognese (Pistoia, Gli Ori, 2019).

Verranno illustrati i risultati della ricerca, le più recenti acquisizioni documentali e critiche, le nuove ipotesi di lavoro e gli interrogativi ancora irrisolti in merito a questo periodo fondamentale per la formazione e la crescita dell’artista. Il tutto, nel più vasto quadro del suo cammino poetico e dello strettissimo rapporto che nella sua arte si crea tra realtà interiore e realtà esteriore, in un nodo inestricabile di partecipazione e distacco nei confronti di tutto ciò che lo circonda.

Al termine dell’incontro, si farà festa con un brindisi e una torta per celebrare il settimo compleanno (2012 – 2019) della biblioteca comunale di storia dell’arte e dell’attività di promozione culturale dell’Accademia del Libro che si è concretizzata in 223 incontri tra conferenze, concerti e presentazione di libri facendo registrare oltre 8000 presenze e rendendo Montemerano uno dei centri più importanti e conosciuti della Provincia di Grosseto per la produzione culturale.