La biblioteca Chelliana festeggia il centenario di Gianni Rodari. Tutti gli eventi

GROSSETO – Quest’anno ricorre il centenario della nascita di Gianni Rodari, il famoso scrittore italiano di narrativa e fiabe per bambini, vincitore del premio Andersen.

Anche il Comune di Grosseto intende partecipare al percorso di valorizzazione della personalità dello scrittore, con due eventi organizzati dalla biblioteca Chelliana, in collaborazione con il Polo Universitario Grossetano.

Questi gli eventi previsti:

venerdì 30 ottobre, nell’aula magna del Polo universitario grossetano, si terrà la presentazione del nuovo volume dedicato allo scrittore della prestigiosa collana Meridiani dedicata ai classici nazionali ed internazionali della casa editrice Mondadori. Per la prima volta sarà affiancato da un secondo volume che accoglie le illustrazioni dei moltissimi artisti che hanno interpretato i suoi libri. Per l’occasione interverrà il presidente del Comitato Nazionale Gianni Rodari.

Dal 19 fino al 31 ottobre nella Biblioteca Chelliana verranno trasmessi, tramite filodiffusione, le filastrocche e i brevi racconti dello scrittore, declamati da attori famosi in collaborazione con la casa editrice Emons, specializzata in audiolibri.

Sarà possibile ascoltare brani tratti da:

Novelle fatte a macchina

La torta in cielo

La freccia azzurra

Il pianeta degli alberi di Natale

Il libro dei perché

Il libro degli errori

Filastrocche in cielo e in terra

Favole al telefono

C’era due volte il Barone Lamberto