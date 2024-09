GROSSETO – Alla Galleria “Il Quadrivio” in viale Sonnino sarà inaugurata la mostra “La bellezza nell’arte” di Emma Cosimini.

L’evento si terrà mercoledì 18 settembre alle 17. Le opere saranno visibili fino a domenica 29 settembre con orario 17-19,30

Emma Cosimini

Nata nel 1919 e cresciuta in una nota famiglia grossetana, i Cosimini, un nome che ha segnato un epoca in tutta la Maremma.

Emma è stata l’artista della famiglia, medaglista, pittrice e scultrice, allieva di Maurizio Mazzullo e di Coriolano Campitelli si è affermata fin da giovanissima nel campo artistico, ma è nel primo dopoguerra, dopo il suo trasferimento a Roma, che trovò il modo di dedicarsi pienamente ai suoi impegni di docente ed artista e continuò a lavorare e creare fino ad età molto avanzata.

Ancora oggi i suoi dipinti e le sue creazioni in creta, cemento e bronzo, continuano a vivere incarnandone l’essenza artistica, Emma ha lasciato così un impronta indelebile nella storia della cultura della nostra città.

Le sue opere sono state esposte in numerose gallerie italiane, estere perfino in Giappone e sono presenti in moltissime collezioni private.