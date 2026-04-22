GROSSETO – Arte, natura e introspezione si incontrano nella mostra “La bellezza della fragilità”, personale dell’artista Tullia Turchi, in programma nel centro storico di Grosseto. L’esposizione sarà ospitata alla Galleria Eventi, in via Varese 18, dal 23 aprile al 3 maggio 2026.

L’inaugurazione è fissata per mercoledì 23 aprile alle 17.30, un momento pensato per permettere al pubblico di incontrare direttamente l’artista e scoprire in anteprima le opere esposte.

Promossa dall’associazione culturale Eventi, la mostra si propone come un invito a rallentare e a riscoprire la bellezza nei dettagli più semplici e spesso trascurati della natura. Al centro del percorso espositivo c’è infatti una riflessione sul rapporto tra l’essere umano e l’ambiente, ma anche sulla necessità di ritrovare equilibrio interiore in un mondo sempre più frenetico.

Tullia Turchi, nata a Milano e oggi profondamente legata alla Maremma, dipinge da oltre dieci anni ed è diplomata alla Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco. Nelle sue opere emergono i paesaggi, le luci e le suggestioni del territorio maremmano, trasformati in un linguaggio pittorico che unisce sensibilità e ricerca.

“La bellezza della fragilità” diventa così un percorso emotivo oltre che artistico: un invito a riconoscere il valore della delicatezza, della lentezza e della connessione con la natura. In un’epoca dominata dalla velocità e dalla pressione quotidiana, l’artista propone una pausa, uno spazio di silenzio e contemplazione in cui il colore si fa strumento di trasformazione, capace di tradurre il buio in luce.

La mostra sarà visitabile tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30. L’ingresso è aperto al pubblico.