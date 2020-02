“La bellezza del vecchio”: al via la mostra fotografica al Casello idraulico

FOLLONICA – Al via la mostra fotografica “La bellezza del vecchio”. Da sabato 22 febbraio l’appuntamento è a Follonica al Casello idraulico in via Roma tutti i giorni fino a domenica 1 marzo, con orario di apertura dalle 16 alle 20.

La mostra è organizzata da Officina fotografica Scarlino e da Abc foto Follonica. Qui i due circoli viaggiano insieme alla riscoperta di ricordi, di un luogo antico, delle cose utilizzate qualche tempo.

“Siamo sicuri che la mostra colpirà il pubblico, non solo per la bellezza delle immagini, ma per la storia che le foto racconteranno ad ogni visitatore, riportando alla memoria ricordi assopiti”.