GROSSETO – Sabato 4 gennaio nuovo appuntamento rivolto ai bambini al Museo Archeologico e d’Arte della Maremma.

Questa volta va in scena “La Befanite”, teatrino delle ombre che racconterà la “vera” storia della Befana. E in più, tante caramelle per tutti.

Spettacoli alle ore 16:30/17:15/18

Età consigliata: 4-8 anni

Ingresso: 1 euro

Per info e prenotazioni: 0564 488752